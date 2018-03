Trumps kündigt Strafzölle an: Deutsche Stahllobby fürchtet vollständige Verdrängung vom US-Markt

„Wir wollen die Kunden ja auch nicht hängen lassen“, heißt es in der Branche. Für Ärger sorgte in der Branche, dass sich die EU-Kommission den ganzen Tag über mit Protesten oder einer politischen Bewertung bedeckt gehalten hat: „Da geht es um tausende Arbeitsplätze in Europa und die EU rührt sich nicht“, hieß es bei einem großen Stahlhersteller.