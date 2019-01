 Übernahme: Französisches Unternehmen Parex gehört jetzt Sika

Erst im Herbst stellte BASF-Chef Martin Brudermüller das Bauchemiegeschäft ins Schaufenster. Schuler betonte, Sika sei an Teilen des Geschäfts interessiert. "Eine vollständige Übernahme ist nicht möglich, das war nie am Tisch," sagte der Manager Reuters. Sika habe zwar keine Groß-Übernahmen mehr in der Pipeline, doch nehme der Konzern im laufenden Jahr bis zu sechs kleinere Zukäufe ins Visier.