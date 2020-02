Umstrittene Zolgensma-Aktion Medikamenten-Vergabe per Los: „Das wirkt wie eine Form der Rationierung“

Wie soll denn Novartis Ihrer Meinung nach sonst reagieren? Das Mittel ist außerhalb der USA noch nirgends zugelassen – und die Nachfrage hoch.

Zunächst muss betont werden, dass Novartis selbst die Entscheidung getroffen hat, die Zulassung in Europa später einzureichen als in den USA. Und dann zieht sich das Zulassungsverfahren in Europa jetzt vor allem deshalb so in die Länge, weil Novartis sich für die Beantwortung der Nachfragen der EMA, also der europäischen Zulassungsbehörde, so viel Zeit lässt. Soweit wir wissen, hat die EMA für die Bewertung von Zolgensma bisher 140 Tage benötigt, während zwischenzeitlich Novartis rund 280 Tage brauchte, um die Rückfragen zu beantworten. Und solange Novartis Nachfragen der EMA nicht beantwortet, kann das Zulassungsverfahren nicht weiterlaufen. Novartis müsste also nicht reagieren, sondern schlicht und einfach schneller handeln. Das gilt auch für die Zeit, in der das Medikament noch nicht zugelassen ist: Novartis hätte schon längst ein echtes Härtefallprogramm in Deutschland aufgelegt haben können – das sollten sie jetzt endlich machen!