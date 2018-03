US-Absatzmarkt: Volkswagen legt dank SUV-Modellen zu

HerndonVolkswagen hat beim US-Absatz dank neuer SUV-Modelle auch im Februar zugelegt. Die Kernmarke des Konzerns verkaufte in den USA mit 26.660 Autos insgesamt sechs Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte.