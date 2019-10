US-Elektroautobauer Tesla überrascht mit Quartalsgewinn – Anleger begeistert

Anleger reagierten trotzdem begeistert und ließen die Aktie nachbörslich um mehr als zehn Prozent steigen. Dabei gingen Teslas Erlöse stark zurück. Der Umsatz fiel trotz eines Rekords von 97.000 ausgelieferten Autos um acht Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar. Musk zeigte sich im Brief an die Aktionäre „höchst zuversichtlich“, dass Tesla 2019 mehr als 360.000 Fahrzeuge an die Kundschaft bringt. Das Jahresziel des Herstellers liegt bei 360.000 bis 400.000 Fahrzeugen.