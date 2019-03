 US-Elektronikmaterial-Hersteller: Merck-Übernahmeziel Versum Materials weist Offerte zurück

MünchenDer US-Elektronikmaterial-Hersteller Versum Materials will sich nicht vom Darmstädter Spezialchemie-Konzern Merck KGaA schlucken lassen. Der Vorstand habe die von Merck in Aussicht gestellte Übernahmeofferte über 5,9 Milliarden Dollar in bar zurückgewiesen, teilte das Unternehmen am Freitag in Tempe im US-Bundesstaat Arizona mit.