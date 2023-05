US-Pharmakonzern: Eli Lilly gelingt Durchbruch mit Alzheimer-Medikament

Nach der Zulassung des Alzheimermittels Leqembi der Unternehmen Biogen und Eisai in den USA zu Jahresbeginn wecken die Daten Hoffnungen auf eine zweite Behandlung gegen die Krankheit. Das Medikament von Eli Lilly erreichte in der Untersuchung alle Studienziele, wie der Konzern mitteilte. Bis Ende Juni will er nun die Zulassung in den USA beantragen und darauf in weiteren Ländern.