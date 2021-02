US-Pharmakonzern Johnson & Johnson beantragt Zulassung für Corona-Impfstoff in der EU

Nun hat auch der US-Hersteller Johnson & Johnson die europäische Zulassung für seinen Corona-Impfstoff beantragt. Dies teilte die EU-Arzneimittelbehörde Ema am Dienstag in Amsterdam mit. Die Behörde will das Vakzin bis Mitte März begutachten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte den Schritt des Herstellers. Die EU-Kommission werde eine Zulassung gewähren, sobald die Ema eine positive wissenschaftliche Bewertung abgegeben habe, erklärte von der Leyen.