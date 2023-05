Varian-Chef zieht „Goldenen Fallschirm“ Siemens muss US-Manager 14 Millionen Dollar Abfindung zahlen

In der Regel können die Pakete binnen zwei Jahren gezogen werden, danach verfallen sie. Dies führt dazu, dass bei Übernahmen von börsennotierten US-Konzernen deren Führungsspitze oft spätestens nach zwei Jahren komplett weg ist. Toth folgte vor zwei Jahren Wilson an der Varian-Spitze nach, stieg aber nicht in den Healthineers-Vorstand auf. Der 43-Jährige nahm jetzt ein Angebot des US-Medizinkonzerns Baxter an. Er wird ab Juni Chef des Nierenpflegegeschäfts, das bis spätestens Juli 2024 abgespalten und an der Börse gelistet werden soll.