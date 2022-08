Arbeitnehmer begrüßen Strategieschwenk Die neue Harmonie bei Siemens

Es gab bei Siemens immer wieder Zeiten, da protestierten Tausende Beschäftigte auf den Straßen Berlins oder mit Trillerpfeifen vor der Konzernzentrale in München am Wittelsbacher Platz. Vor allem mit Ex- Chef Joe Kaeser standen die Betriebsräte und Gewerkschafter oft auf Kriegsfuß, ließen ihm die größte Spaltoperation in der Unternehmensgeschichte mit einer Dreiteilung in ein Medizintechnik-Siemens, ein Energie-Siemens und ein industrielles Siemens aber trotzdem durchgehen.