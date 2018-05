Volkswagen-Hauptversammlung : Diesen heiklen Themen muss sich der neue VW-Chef Diess stellen

Herbert Diess hat diesen gesamten Themenblock von seinen Vorgängern geerbt. Als das Unheil in Wolfsburg seinen Lauf nahm, das war er noch BMW-Vorstand in München. Erst vor knapp drei Jahren ist der heute 59-jährige Automanager nach Wolfsburg zu Volkswagen gewechselt, zunächst als Chef der Marke VW. Dass er für vieles von dem, was in den vergangenen Jahren bei Volkswagen passiert ist, persönlich nicht die Verantwortung trägt, wird ihm in seiner neuen Position nicht helfen. Diess ist jetzt der neue Konzernchef – und damit per se für alles verantwortlich.