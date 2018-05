Volkswagen: VW-Miteigentümer Wolfgang Porsche fordert „Gewaltenteilung“ zwischen Vorstand und Betriebsrat

Bei Volkswagen spielen die Arbeitnehmervertreter traditionell eine wichtige Rolle. Betriebsratschef Bernd Osterloh meldet sich immer wieder zu Strategiefragen zu Wort. So verlangte er am Dienstag in einem Interview mit dem Handelsblatt Einsparungen vom neuen Vorstandschef Herbert Diess. Produktion, Entwicklung und Beschaffung sollten besser aufgestellt werden.