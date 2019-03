VW-Tochter: Neuer Chef Bram Schot will Audi umkrempeln

IngolstadtDer neue Audi-Vorstandschef Bram Schot will die Volkswagen-Tochter nach dem Skandal um manipulierte Dieselmotoren und die holprige Umstellung auf den neuen Abgas-Standard WLTP umkrempeln. „Wir erhöhen das Veränderungstempo, denn wir haben eine doppelte Transformation zu meistern“, sagte der Niederländer am Donnerstag in Ingolstadt.