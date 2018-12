Wearables, Fitnessbänder, Sportuhren Wie sich Polar gegen Apple & Co. wehrt

Am Markt setzt sich jedoch die Messung der Herzfrequenz am Handgelenk mittels mehrerer Leuchtdioden durch. Dabei scheint ein Licht in den Arm, Sensoren messen damit den Puls. Das Problem für Polar: Das ist oft nicht so genau wie die herkömmliche Messung.



Das Unternehmen, das seinen Erfolg auf die Genauigkeit, Präzision und damit Verwertbarkeit der gewonnenen Daten fußt, erfährt eine Entwicklung, die ein wenig an die Probleme von Leica in der Anfangsphase der Digitalfotografie erinnern. Der Wetzlarer Hersteller war nicht rechtzeitig in der Lage, mit den digitalen Modellen die Qualität zu liefern, die seine analogen Modelle boten. Rückschritt im Fortschritt – für eine Übergangsphase, bis die Basistechnologie weit genug gereift ist.



Bei Polar stammen die Messeinheiten auf dem Rücken der Uhr ebenso aus dem eigenen Forschungslabor wie die 3D-Sensoren, die die Bewegungsmuster des Trägers interpretieren und umrechnen in Sitzen, Stehen, Liegen, Gehen und Laufen und so ein Protokoll des Tages liefen.