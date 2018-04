Wechsel an der VW-Konzernspitze: Müller bekommt warme Worte zum Abschied – und fortlaufende Millionenbezüge

Die Aufsichtsratssitzung mit allen 20 Mitgliedern begann um 17 Uhr. Dann dauerte es noch einmal weitere drei Stunden, bis die Entscheidungen unter Dach und Fach waren. Und es kam genau das heraus, was sich an den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte: Herbert Diess, 59, wird der neue Chef des Volkswagen-Konzerns und löst damit Matthias Müller, 64, ab. Das teilte das Unternehmen am Abend nach der Sitzung des Kontrollgremiums mit.