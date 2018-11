Weltmarktführer Roto „Es gibt Firmen, die günstiger sind. Aber wir sind besser“

Wie sind Sie zum Weltmarktführer geworden?

Wilhelm Frank hat das Unternehmen 1935 gegründet und nach wenigen Jahren ein Fenster erfunden, das nach innen kippen kann. Das war eine Weltneuheit. Die Gründer haben das Produkt dann schnell industriell vermarktet. Und was nicht unerwähnt bleiben darf: Meine Vorgänger haben schon weit vor der Öffnung der Ost-Märkte in den 1990er-Jahren mit Unternehmen im Ausland kooperiert. Das hat den Grundstein für unseren heutigen Weltmarktführer-Status gelegt.

Und wie verteidigen Sie diesen Titel?

Wir müssen mit unserem Produkt stark sein. Nur dann kann unser Kunde gute Fenster anbieten, nur dann ist der Endverbraucher zufrieden. Das Thema Produktentwicklung ist ganz wesentlich für das Verteidigen und Ausbauen der Marktführerschaft.

Sie stehen also unter einem Innovationsdruck?

Definitiv. Deshalb investieren wir viel in Forschung und Entwicklung. Von unseren 3000 Mitarbeitern in der Fenster- und Türtechnologie sind allein 150 Entwickler.

Wie groß ist der Anteil am Umsatz?

Dazu will ich nichts sagen. Unsere Wettbewerber sind relativ öffentlichkeitsscheu. Wir sind dagegen erheblich offener. Aber alles kann ich Ihnen nicht erzählen.

Dann versuche ich es anders: Was bedeutet es, innovativ zu sein?

Für den Endverbraucher ist das nur ein Fenster, das dreht und das kippt. Wir legen zum Beispiel großen Wert auf das Thema Einbruchsicherheit. Für uns ist wichtig, ob der Einbrecher nach fünf Sekunden im Gebäude ist oder nach zehn Minuten immer noch nicht. Dahinter steckt für uns ordentlich Entwicklungsarbeit. Das sind Innovationsschritte, die für den Endverbraucher nur sichtbar sind, wenn zu Hause eingebrochen worden ist – oder eben nicht.