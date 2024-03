ZF, Henkel & Co Darum ändern Deutschlands Unternehmen jetzt ihre Start-up-Strategie

Das Investmentvehikel wurde Ende 2016 ausgegründet. Ein Budget setzte man sich damals laut einer Pressemitteilung nicht. Wie viel ZF in der Zeit locker gemacht hat, beantwortet ein Sprecher nicht. Letztes Jahr beteiligte sich ZF Ventures an zwei Firmen und drei Risikokapitalfonds. In welcher Höhe ist unbekannt. Der versprochene Betrag dürfte sich zumindest bei den Fonds jeweils im Millionenbereich bewegen. Solche VC-Fonds haben üblicherweise eine Laufzeit von zehn Jahren, das Budget wird also schrittweise ausgegeben. Rendite erhalten die Partner immer erst, sobald eine Firma aus dem Portfolio gewinnbringend verkauft wurde. Und Exits gab es in Anbetracht der Marktsituation in der Gründerszene zuletzt wenige.