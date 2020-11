Zudem handelt es sich um einen Boom-Markt in dem Flaschenpost agiert. Nicht zuletzt die Coronakrise bescherte sämtlichen Online-Lieferdiensten einen unverhofften Boom. „Die Unsicherheit durch die Coronapandemie hat dabei geholfen, die bisherigen Hürden beim Onlinekauf von Lebensmitteln bei neuen Zielgruppen abzubauen“, sagte die Marktexpertin des Instituts für Handelsforschung (IFH) Köln, Eva Stüber, kürzlich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.



Kundinnen und Kunden in Deutschland seien schon länger für Online-Bestellungen von Lebensmittel bereit, ist sich Handelsexpertin Stüber sicher. „Die Angebotsstruktur ließ aber noch keinen großen Durchbruch zu.“ Dies habe sich in der Coronakrise geändert.



