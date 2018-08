Internationale Chefetagen: Chefetagen im Dax werden international

Frankfurt/Bonn Deutschlands Top-Konzerne setzen in ihren Chefetagen auf Fachwissen aus dem Ausland: In den 30 Dax-Unternehmen hat aktuell fast jeder dritte (60) der 194 Vorstände einen ausländischen Pass. Somit liegt der Ausländeranteil in den Chefetagen der ersten deutschen Börsenliga im zweiten Jahr in Folge über der 30-Prozent-Marke.