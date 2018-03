Bill McDermott: SAP-Chef bekommt fast 22 Millionen Euro ausgezahlt

Mit dem vorliegenden Geschäftsbericht bessert SAP in Sachen Transparenz deutlich nach: Auf 19 Seiten legt der Aufsichtsrat Vergütungsstruktur und Entscheidungskriterien dar. Am grundsätzlichen System ändert sich aber nichts. „Die verhältnismäßig geringe Grundvergütung und der relativ hohe Anteil an langfristiger variabler Vergütung“ habe sich für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung bewährte, erklärte das Unternehmen im Dezember gegenüber dem Handelsblatt.