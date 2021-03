Börsengang von Vantage Towers Warum 1&1 Drillisch das Sahnehäubchen liefern könnte

Am spannendsten ist in Deutschland aktuell aber die zweite Kuchenschicht: 5G benutzt ein Spektrum mit höherer Frequenz, die allerdings nicht so weit funken kann. Langfristig wird also der Bau weiterer Türme nötig – insbesondere an viel befahrenen Landstraßen, die auch für autonomes Fahren ausgebaut werden sollen.



Deutschland spielt dabei für Vantage Towers eine Schlüsselrolle. Denn bei der 5G-Frequenzvergabe hierzulande erhielt mit 1&1 Drillisch auch ein neuer Anbieter den Zuschlag, der sein Netz komplett von Null aufbauen muss. Das bietet ganz besonderes Potenzial. Denn 19.000 der Vantage-Türme stehen im Premium-Markt Deutschland. Bislang sind die Funktürme von Vantage Towers europaweit im Durchschnitt 1,39 Mal vermietet. In Deutschland aber erwirtschaften sie einen wesentlich höheren Umsatz als etwa in Süd- oder Osteuropa. Schon aktuell verdient Vantage mit jedem seiner deutschen Türme einen jährlichen Umsatz von 24.300 Euro. Käme 1&1 Drillisch als weiterer Mieter dazu, bedeutete das einen Quantensprung.