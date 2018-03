Jonathan Albright, Forschungsdirektor für Digitalen Journalismus an der Columbia University, sagt, Facebook müsse die gleiche Transparenz herstellen, die es auch seinen Nutzern abverlangt, wenn diese ihre Gewohnheiten und Vorlieben über Likes und Dislikes zeigten. Es grenze jedoch an Nachlässigkeit, wie Facebook immer wieder Informationen zurückhalte. Der Cambridge-Fall machte auch die Schlupflöcher in den Privatsphären-Versprechen von Facebook an seine Nutzer deutlich - besonders bei Apps von Drittanbietern. Dabei gibt es offensichtlich keinen technischen Weg, solche Versprechen von App-Entwicklern nachzuprüfen. Letztlich ist der Anwender auf sich selbst gestellt, ob er solchen Angeboten traut oder nicht. Die Maßnahmen, die Facebook nun angekündigt hat, reagieren nur auf die Vorfälle. Ansätze, diese künftig so oder in anderer Form zu verhindern, gibt es nicht.