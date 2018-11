Camping-Reiseportal Warum ADAC-Campingwelt dem Portal Pincamp weichen muss

Wie lange wird es noch dauern, bis die Technik flächengreifend umgesetzt ist und der Camper das zuverlässig nutzen kann?

Es sind derzeit rund 3.500 Plätze online buchbar. Ungefähr 15 Prozent der gesamten Betreiber in Europa. Unsere Aufgabe Nummer eins ist also, die bereits vernetzten reinzuholen. Denen müssen wir nichts erklären, da geht es nur um Schnittstellen. In Waging am See zum Beispiel können Camper sich online einen Plan aufrufen und den Standort auswählen. Der Betreiber hat ein Managementsystem, das ihm sagt, da steht Familie Müller von dann bis dann. Bis zum zweiten Quartal 2019 wollen wir die ersten Campingplätze über unsere Seite buchbar machen. Das sind die Plätze, die die Technologie haben. Umgekehrt sind rund 85 Prozent aller Campingplätze in Europa noch nicht online buchbar. Unser Ziel ist es, die meisten davon bis 2022 erschlossen zu haben.