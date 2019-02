 Chipanlagenbauer: Aixtron enttäuscht Anleger mit pessimistischem Ausblick

Zwei Drittel davon entfielen auf die Optoelektronik, also auf Anlagen zur Herstellung von Lasertechnologie für Handys und Datenkommunikation. Auch der Auftragsbestand kletterte um 27 Prozent auf 138,3 Millionen Euro. Trotz dieses Polsters schließt Aixtron in diesem Jahr einen Umsatzrückgang nicht aus und peilt Erlöse zwischen 260 und 290 Millionen Euro an.