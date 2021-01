Chipbranche Intel übertrifft Erwartungen vor Chefwechsel

Jüngst verstärkte Apple den Druck mit der Umstellung seiner Mac-Computer auf Prozessoren aus eigener Entwicklung statt Intel-Chips. Gelsinger zeigte sich überzeugt, dass der Konzern in eine Position der Stärke zurückfinden werde: „Intel hat auch früher schon Zyklen durchlebt.“ So habe man den Wandel der Branche zu Prozessoren mit mehreren Rechenkernen zunächst verpasst – dann in dem Bereich aber mehr als aufgeholt. Gelsinger war mehrere Jahrzehnte bei Intel gewesen, unter anderem als Technologiechef, bevor er 2009 wegging.