Cloud-Boom: IT-Dienstleister Cancom verdient deutlich mehr

MünchenDer IT-Dienstleister Cancom hat im abgelaufenen Jahr dank guter Nachfrage fast ein Fünftel mehr verdient. Der Gewinn kletterte um knapp 19 Prozent auf 40 Millionen Euro, wie der Bechtle-Rivale am Mittwoch in München mitteilte. Im laufenden Jahr soll das Geschäft mit Cloud-Angeboten zur Miete aus dem Internet noch an Gewicht gewinnen. Zudem sollen Umsatz und Ergebnis insgesamt weiter deutlich klettern.