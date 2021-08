Datendiebstahl bei T-Mobile US USA fordern Milliardenstrafen nach europäischem Vorbild

Die ersten Sammelklagen wegen T-Mobiles jüngster Hacking-Attacke ist bereits eingegangen, eine davon beim Gericht in Seattle . Viel zu fürchten hat T-Mobile aber nicht unbedingt. In 30 vergangenen Vergleichen von Sammelklagen wegen Datendiebstahls wurde Geschädigten meist ein kleiner Geldbetrag und kostenlose Kreditüberwachung zugesprochen, ergab eine Studie der Stein Hall Universität in New Jersey. Dass Sammelklagen gegen T-Mobile zugelassen werden, ist aber nicht einmal klar, da Klauseln in den Verträgen die Kunden in Arbitrage zwingen können.