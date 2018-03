Max Schrems ist in der EU kein Unbekannter. Er führt seit 2011 einen Feldzug gegen Facebook und versucht unter anderem strengere Datenschutzregeln gerichtlich durchzusetzen. Bereits im Sommer 2011 macht er zwei Probleme aus, die nun zum Skandal führten: Zum einen können Apps nicht nur die Daten der Nutzer dieser Apps abrufen, sondern auch die Daten von „Freunden“ der Nutzer, ohne deren Zustimmung. Zweitens war schon damals unklar, welche Apps diese Daten erhalten und ob diese sich jemals an Datenschutzvorschriften halten würden. „Dieser Fall zeigt wieder perfekt, was bisher im europäischen Datenschutz nicht funktioniert hat. Ein Großkonzern ignoriert wissentlich die europäischen Gesetze und gibt illegal Daten weiter“, sagt Schrems. „Die Aufsichtsbehörde in Irland schaut weg und die Daten von Millionen von Nutzern landen bei Cambridge Analytica, die damit unsere Wahlen beeinflussen sollen.“