Deutsche Telekom: Programmierer aus Russland sind jetzt gefährlich

Die Deutsche Telekom hat nach Informationen der WirtschaftsWoche diese Empfehlung bereits umgesetzt. Die 2000 russischen Softwareentwickler, die in den vergangenen Wochen auf Standorte in anderen Ländern und in ein Hotel im türkischen Urlaubsort Antalya verlegt wurden, können nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt die von ihnen programmierte Software bearbeiten. Offiziell bestätigen will die Telekom nur, dass sie „nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Reihe von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat“. Wie die konkret aussehen, will der Konzern geheim halten.