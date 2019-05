Digital Champions Award: Schlaue Sonnencreme und funkende Rauchmelder

Die Daten über den Zustand des Rauchmelders werden in der Cloud gesammelt. Diese sendet das Gerät alle 24 bis 48 Stunden – so wird der Zustand dank Fernwartung viel häufiger als die vorgeschriebene jährliche Frist ermittelt. Das Gerät selber kann zudem so eingestellt werden, dass es den Besitzer oder eine andere gewünschte Person per App informiert, wenn ein Alarm ausgelöst wird. „Das bedeutet zusätzliche Sicherheit“, sagt Wolff. Zehn Jahre braucht der Rauchmelder keine Wartung – erst dann ist die Batterie leer. Möglich ist das durch eine sogenannte Narrowband-Mobilfunkverbindung der Telekom. Darüber können die kleinen Datenpakete selbst aus dem Keller an die Cloud gesendet werden.