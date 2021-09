Vorsprung durch Technik Das sind die Preisträger des Digital Champions Award

Für den Familienkonzern Schwanhäuser ist das eine entscheidende Neuerung, ist die Sparte Kosmetik weit vor Schreibgeräten und Outdoorausrüstung doch die größte Ertragssäule. Die Firma mit Sitz im fränkischen Heroldsberg verkauft Kayal, Lipenstifte oder Rouge nicht unter eigenem Namen, sondern als Zulieferer für internationale Markenhersteller wie Revlon oder L’Oréal oder kleinere Indielabel. Die verlangen in immer kürzeren Abständen neue Produkte. Und neben den etablierten Anbietern gewinnen kleine Labels in unterschiedlichen Regionen an Bedeutung. Der Color Visualizer ist auch eine Antwort darauf: Die Zeit zwischen dem Moment, in dem ein Kunde Interesse zeigt, und dem, in dem er die ersten Proben sieht, hat das Tool von zwölf Tagen auf einen gesenkt. So rechnet sich für den Konzern nun auch, kleinere Hersteller zu bedienen: Weil die Produkte individuell erstellt werden, ist der Aufwand stets gleich – egal, ob der Kunde 50 000 oder nur 5000 Lippenstifte kauft.