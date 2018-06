Hauptversammlung des Start-up-Investors: „Wollen durch die schwarze Null“ – Rocket Internet will profitabler werden

Im laufenden Jahr stehen – wie schon 2017 als Hellofresh und Delivery Hero an die Börse gingen – mindestens zwei weitere Neuemissionen von Rocket-Beteiligungen an. Der Online-Möbelhändler Home24 will sein Debüt nächsten Freitag in Frankfurt feiern. Den Hellofresh-Konkurrenten Marley Spoon zieht es nach Australien, wo der Börsengang im Juli geplant ist.