iPhone-Hersteller: Apple hat 767 Zulieferer in Deutschland

Unter den 170.000 Zulieferer-Jobs zählt Apple unter anderem 22.000 Arbeitsplätze in der Fertigung, 10.600 in der Transportlogistik und 2900 in der Bauwirtschaft. Aus Deutschland kommen unter anderem Glasplatten für Apple Stores und die neue Zentrale in Cupertino, die bei der Firma Sedak im bayerischen Gersthofen produziert werden, sowie Tische für die Läden des Konzerns von der Firma Dula aus dem Münsterland.