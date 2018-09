IT-Sicherheit Telekom kooperiert für Cyber-Abwehr mit der Bundeswehr

Das Wissen um aktuelle oder potenzielle Bedrohungen solle im Interesse aller geteilt werden. Sowohl Bundeswehr als auch die Telekom hatten zuletzt ihre Kompetenzen in Sachen Cyber-Sicherheit in neuen Geschäftseinheiten gebündelt. Die Partner erwägen auch die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, etwa dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), das ebenfalls in Bonn sitzt.