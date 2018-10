Kabelanbieter Übernahmegerüchte beflügeln Aktie von Tele Columbus

Tele Columbus hatte am Montagabend mitgeteilt, dass die beiden Aufsichtsratsmitglieder Frank Krause und Volker Ruloff auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausscheiden. Die beiden wurden erst im Juni 2017 in den Aufsichtsrat gewählt. Großaktionär United Internet habe angekündigt, sich bei der nächsten Wahl des Aufsichtsrates „konstruktiv einzubringen“. United Internet hält 29 Prozent an Tele Columbus. Seit dem Einstieg halten sich Gerüchte, dass der Konzern eine Übernahme erwägen könnte.