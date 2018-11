Kartellbehörden Shell darf bei Mautbox-Firma der Telekom einsteigen

Die Deutsche Telekom behält mit 55 Prozent die Mehrheit an dem Berliner Unternehmen, das 2017 für die Entwicklung und Bereitstellung elektronischer Mautdienste in Europa („EETS“) gegründet wurde. Toll4Europe will unter anderem eine Box auf den Markt bringen, mit der Lkw-Fahrer europaweit ihre Straßen-, Brücken- und Tunnel-Maut zahlen und abrechnen können.