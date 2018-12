Mobilfunkausbau 5G-Funk aus China

United Internet will beim Bau eines superschnellen 5G-Netzes Technologie aus China einsetzen. „Die Verhandlungen mit zwei namhaften Netzausstattern sind weitestgehend abgeschlossen“, bestätigt das Unternehmen. „Einer davon kommt aus China.“ Laut Insidern hat ZTE gute Chancen. United Internet will im Januar entscheiden, ob es bei der 5G-Auktion antritt. Chinas Marktführer Huawei beliefert in Deutschland Telekom, Vodafone und Telefónica. Die USA haben Huawei und ZTE ausgeschlossen – sie fürchten Abhängigkeit von China und Spionage. Auch die britische BT verbannt Huawei aus dem Mobilfunknetz.