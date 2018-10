Musikstreaming Vom Todesurteil für Künstler zur wachsenden Musikwirtschaft

Den Vorschlag des VUT-Geschäftsführers befürwortet auch der Musiker Frank Fiedler. Er spielt in der niederländischen Alternative-Popband „Inge van Calkar“ Keyboard und Bassgitarre. Erst kürzlich haben die Musiker ein neues Album herausgebracht - und auf den populären Streamingseiten veröffentlicht. „Wir können durch Streamer viel mehr Fans, auch international, erreichen. Unsere bisher erfolgreichste Single „River“ wurde über Spotify in vier Ländern in der wichtigen 'New Music Friday' Playlist vorgestellt. So hatten wir über Nacht plötzlich die meisten Hörer in Hamburg, obwohl wir dort noch nie aufgetreten waren“, sagt Fiedler. Ihre Single „River“ wurde bei Spotify über 40.000 mal gestreamt. Rechnet man mit 0,4 Cent pro Stream, wie es eine Untersuchung des Musikblog „The Trichordist“ nahelegt, hat „River“ der Band damit etwas mehr als 160 Euro eingebracht. Bei vielen Künstlern behält das Label zusätzlich einen Teil der Einkünfte.