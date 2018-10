Musikverlag Sony macht keine Zugeständnisse bei geplantem EMI-Kauf

BrüsselDer japanische Elektronikkonzern Sony will bei der geplanten Milliardenübernahme des Musikverlags EMI keine Zugeständnisse an die europäische Kartellbehörde machen. Der Konzern ließ die von der Europäischen Kommission (EU) bis zum 19. Oktober gesetzte Frist ohne Antwort verstreichen, wie die Internetseite der Behörde am Montag zeigte. Auf dieser sind keine Vorschläge von Sony zu sehen.