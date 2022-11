Nach der Übernahme Musks Überstunden-Ultimatum vertreibt Twitter-Beschäftigte

Die Umwälzungen haben auch die Politik alarmiert. So riefen US-Senatoren die Verbraucherschutzbehörde FTC dazu auf, die Vorgänge zu prüfen. „In den vergangenen Wochen hat der neue Twitter-Chef Elon Musk alarmierende Schritte unternommen, die die Integrität und Sicherheit der Plattform untergraben haben“, schrieben die Politiker. EU-Kommissarin Vera Jourova kritisierte in einem Interview mit dem Nachrichtenportal ZDFheute.de den Twitter-Chef ebenfalls scharf. „Ich denke, dass Elon Musk unterschätzt, dass die Menschen in sozialen Netzwerken kommunizieren möchten, die grundlegende Regeln wie Anstand und Vertrauenswürdigkeit beachten. Dass er das unterschätzt, könnte ihm und seinen Geschäften in Europa noch Probleme bereiten.“