Tesla-Prozess: So verteidigt Elon Musk seinen 56-Milliarden-Dollar-Bonus

Als dieses vereinbart worden sei 2017 habe er es „für äußerst unwahrscheinlich“ gehalten, dass seine damals ums Überleben kämpfende Firma erfolgreich wäre, sagte Musk am Mittwoch als Zeuge in dem Gerichtsprozess in Delaware. Er habe sich damals voll und ganz auf Tesla konzentriert und keineswegs die Konditionen seiner Bezahlung diktiert.