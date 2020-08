Nach Fusion in den USA Deutsche Telekom hebt Jahresprognose an

Die Megafusion der Tochter T-Mobile US bringt der Deutschen Telekom in der Coronakrise viel Rückenwind. Nach der erstmaligen Einbeziehung von Sprint im zweiten Quartal hob der Bonner Dax-Konzern seine Jahresprognose deutlich an. Im Gesamtjahr soll das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) vor Leasingkosten auf rund 34 Milliarden Euro steigen. Bisher waren rund 25,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. „Die Fusion in den USA ist für den Konzern eine historische Weichenstellung“, sagte Vorstandschef Tim Höttges am Donnerstag.