 Netzwerkausrüster: Huawei setzt auf 5G-Ausbau und verzeichnet erste Aufträge

Im November lagen laut Huawei 22 5G-Aufträge vor. Mehr als 10.000 Basisstationen für die fünfte Mobilfunkgeneration seien bereits ausgeliefert. Huawei werde in diesem Jahr wohl mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz einfahren, sagte Chairman Ken Hu. Vergangenes Jahr hatte der zuletzt wegen der Festnahme seiner Finanzchefin in Kanada in die Schlagzeilen geratene Konzern 92 Milliarden Dollar Umsatz erzielt.