Neue Behörde gegen Funklöcher? „Verkehrsminister Andreas Scheuer rechnet sich die Welt schön“

von Benedikt Becker 10. Juli 2020

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Bild: dpa Bild:

Der Bund will bis 2025 Funklöcher schließen. So weit, so Konsens. Doch der zuständige Minister Andreas Scheuer plant dafür eine eigene Behörde – und wählt nicht die günstigste Option. Schon ist es mit der Einigkeit vorbei.