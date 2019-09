Neue EU-Urheberrichtlinie Google warnt Kreative und Medien vor sinkenden Einnahmen

In einer Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Umsetzung der EU-Richtlinie schreibt das US-Unternehmen, ein „nicht funktionierender Rahmen“ beinhalte das Risiko, dass „die von YouTube an traditionelle Medien- und Musikunternehmen ausgezahlten Einnahmen sinken“ könnten. Dies, so Google in seinem 31 Seiten langen Schreiben, „hätte potentiell verheerende Auswirkungen für die vielen europäischen Kreativen, die ihr Geschäft auf YouTube aufgebaut haben“.