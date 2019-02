Online-Riese Amazon cancelt Plänen für neue Zentrale in New York

Amazon entschied sich im November schließlich dafür, jeweils rund 25.000 Jobs in New York und in Arlington im US-Bundesstaat Virginia in der Nähe der Hauptstadt Washington zu schaffen. In New York konnte sich Amazon Hoffnungen auf Steuervergünstigungen von in der Spitze nahezu drei Milliarden Dollar machen – und versprach im Gegenzug einen Schub für die lokale Wirtschaft und Investitionen von 2,5 Milliarden Dollar.