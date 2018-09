„Open Data Initiative“: SAP, Microsoft und Adobe verbünden sich für einen leichteren Datenaustausch

BerlinDie drei Softwareriesen SAP, Microsoft und Abobe wollen künftig über ihre Plattformen hinweg den Datenaustausch erleichtern. Gemeinsame Kunden könnten im Rahmen der sogenannten „Open Data Initiative“ Informationen einfacher vernetzen und zusammenführen, kündigten die beiden US-Konzerne und Europas wertvollstes Technologieunternehmen am Montag auf einer Microsoft-Veranstaltung in Orlando an. Konkret werde dafür die Interoperabilität und die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Anwendungen über ein gemeinsames Datenmodell verbessert. Dieses werde die Nutzung eines Datenspeichers über Microsofts Cloud-Sparte Azure ermöglichen. Unternehmen wie Coca-Cola, Unilever und Walmart haben demnach Interesse angemeldet.