Schwarze Zahlen Rocket Internet startet Aktienrückkauf

Der Startup-Investor Rocket Internet will seinen milliardenschweren Geldberg über ein neues Aktienrückkaufprogramm und Investitionen in neue Firmen abbauen. Es könnten Papiere im Wert von bis zu 150 Millionen Euro zurückgekauft werden, sagte der scheidende Finanzchef Peter Kimpel am Donnerstag, der im Oktober an die Spitze der Deutschland-Sparte der britischen Großbank Barclays wechselt. Dies entspreche bis zu 3,6 Prozent der ausstehenden Aktien. Rocket ist im Oktober 2014 zu einem Ausgabekurs von 42,50 Euro an die Börse gegangen, hat diesen Preis seit Juni 2015 aber nicht mehr erreicht. Bei den Anlegern kam das Programm gut an: Die Aktie legte im MDax um gut drei Prozent auf 27,62 Euro zu.