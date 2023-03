Schwere Vorwürfe auf dem Mobile World Congress Huawei trackt Messestand-Besucher ohne deren Einwilligung

Der Messestand von Huawei ist in diesem Jahr größer und dominanter denn je. Doch aktuell sprechen die Besucher des Mobile World Congress in Barcelona mehr über Huaweis Gebaren beim Datensammeln als über ihre neuen technologischen Angebote. Dieses Jahr bestand das Unternehmen darauf, dass Besucher ihre von Huawei selbst für den Besuch am firmeneigenen Messestand ausgestellten Identifikations-Ausweise nach dem Besuch am Stand wieder zurückgaben – wohl aus gutem Grund: Denn in dem roten Schlüsselband, an dem man Besucherausweise um den Hals trug, war in einem unauffälligen, kleinen, weißen, runden Plastikbehälter ein RFID-Chip integriert.