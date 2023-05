Softwarekonzern Plattner-Nachfolger in SAP-Aufsichtsrat gewählt

Der ehemalige Chef der Unternehmensberatung Deloitte, Punit Renjen, ist in den Aufsichtsrat des Softwarekonzerns SAP gewählt worden. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Dax-Schwergewichts stimmten auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Mannheim mit großer Mehrheit für Renjen. Der 61-Jährige soll im kommenden Jahr den Vorsitz des Aufsichtsrats von Hasso Plattner übernehmen, wie das Unternehmen bereits im Februar mitgeteilt hatte. Plattners Amtszeit endet im Mai 2024.